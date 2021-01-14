 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     14.01.2021 10:53

Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  аренда жилья  Минстрой  цифровизация  законопроекты  контроль  налоги 

14 января. Mossovetinfo.ru – Минстрой готовит законопроект, который ужесточит контроль за арендой жилья, до конца года он будет внесен в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства.

Как прокомментировали изданию в «Дом.РФ», законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов.

Сообщается, что на сегодняшний день до 90% рынка аренды жилья находится в тени, владельцы жилья в основном не платят налоги со сдачи жилья. Законопроект предполагает цифровизацию отрасли, создание информационной системы учета договоров аренды жилья, данные из которой будут передаваться в налоговые органы.

При этом, планируется создание благоприятного налогового режима для тех, кто сдает жилье в аренду. Кроме того, цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  аренда жилья  Минстрой  цифровизация  законопроекты  контроль  налоги 

Возврат к списку

Лента новостей

10:53 Власть Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья

10:31 Происшествия Навальный объявлен в федеральный розыск в России с конца 2020 года

09:53 Мнения В ВОЗ не исключают, что второй год пандемии будет тяжелее первого

09:11 Общество За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

08:58 Город (Москва и область) Все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января

Актуальные материалы

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru