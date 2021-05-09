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Власть     09.05.2021 10:12

Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

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Теги:  Минтруд  праздники  майские праздники 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос журналистов.

Президент России Владимир Путин 23 апреля после разговора с главой Роспотребнадзора Анной Поповой объявил дни между майскими праздниками с 4 по 7 мая нерабочими. По мнению специалистов Роспотребнадзора разорванные майские каникулы заставили бы людей больше пользоваться общественным транспортом, люди уезжали бы за город, возвращались обратно. Все это несет риск распространения коронавируса.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что коронавирус пока еще не побежден и остается прямой угрозой.

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Теги: 
Минтруд  праздники  майские праздники 

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