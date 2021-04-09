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Власть     09.04.2021 19:50

Миронов: рост пенсий ниже уровня инфляции - повод для кадровых решений в Правительстве

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Теги:  Миронов  Справедливая Россия  мнение  пенсии  инфляция  власть  эффективность  ответственность 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Увеличение средней пенсии на три тысячи рублей за пять лет – не достижение, а повод для кадровых решений в Правительстве, поскольку такой рост пенсии едва успевает за официальной инфляцией, заявил Председатель Партии Справедливая Россия и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Слова Миронова приводятся на сайте партии и в аккаунтах политика.

Председатель Справедливой России также напомнил, что с 2014 года пенсии работающих пенсионеров обесценились в 1,5 раза. "При этом с 2014 года работающие пенсионеры остались без индексации пенсий. А с 2014 по 2020 год инфляция превысила 50%, то есть, пенсии работающих пенсионеров обесценились в полтора раза. И это, подчеркиваю, только с учётом официальной инфляции", – заявил Сергей Миронов.

7 апреля депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет. Об этом сообщил Сергей Миронов.

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Теги: 
Миронов  Справедливая Россия  мнение  пенсии  инфляция  власть  эффективность  ответственность 

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