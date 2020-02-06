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Власть     06.02.2020 16:11

Мишустин назвал непосильными предлагаемые Минюстом штрафы для автомобилистов

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Теги:  Михаил Мишустин  КоАП  Минюст  штрафы  автомобилисты 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными предложенные Минюстом в новом проекте КоАП штрафы за превышение скорости для автомобилистов.

На совещании с членами правительства Мишустин заявил, что власти пока не добились необходимого роста зарплат, для введения подобных штрафов. По мнению премьер-министра, подобные вопросы необходимо рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с позиций качества автоматизации и администрирования, а не идти по «самому простому пути» просто увеличивая штрафы.

Ранее сообщалось, что Минюст в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях предложил кратно увеличить размер штрафов за превышение скорости.


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Теги: 
Михаил Мишустин  КоАП  Минюст  штрафы  автомобилисты 

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