6 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными предложенные Минюстом в новом проекте КоАП штрафы за превышение скорости для автомобилистов.



На совещании с членами правительства Мишустин заявил, что власти пока не добились необходимого роста зарплат, для введения подобных штрафов. По мнению премьер-министра, подобные вопросы необходимо рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с позиций качества автоматизации и администрирования, а не идти по «самому простому пути» просто увеличивая штрафы.



Ранее сообщалось, что Минюст в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях предложил кратно увеличить размер штрафов за превышение скорости.

