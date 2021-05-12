Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для «жадных» компаний

12 мая. Mossovetinfo.ru - Федеральные власти настроены установить прогрессивную шкалу налога на прибыль, или другие меры дополнительного регулирования, для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу капитала из регионов, что негативно отражается на возможностях создавать в регионах «необходимую инфраструктуру для социального развития. Об этом 12 мая в ходе ежегодного отчёта Правительства в Государственной Думе сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Сергей Михайлович (Миронов – ред. – глава фракции «Справедливая Россия») касался также увеличения реальных доходов. Я говорил об этом. И говорил в том числе о вопросах, связанных со справедливостью. Конечно, хочется, чтобы больше доходов оставалось в регионах, где работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из их региона, платит и создаёт необходимую инфраструктуру для социального развития, для того чтобы там были школы, детские сады, для создания новых рабочих мест», - сказал Мишустин.



«Мы этого добиваемся всеми силами и в этом смысле солидарны с вашей фракцией. Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе механизмы налоговые, о чём говорил Президент, для того чтобы сбалансированно понять: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу в том числе дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие прогрессивные ставки налога на прибыль либо какие-то другие подходы должны быть сделаны», - подчеркнул Мишустин.



Премьер Правительства РФ сказал, что ждут предложения и от депутатского корпуса, и отметил, что джут предложений, в том числе от депутатского корпуса в которых будет баланс – возможность развиваться и наказание за жадность.



«К этой работе мы готовы. Мы будем ждать предложений, в том числе от депутатского корпуса, для того чтобы обсудить это и в том числе сделать эти предложения честно, потому что ещё очень важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты, экспортировать. Это тоже важно, здесь должен быть баланс.



И та самая жадность (об этом сегодня мы говорили) может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где работают эти люди. И в этом смысле я считаю, что это абсолютно оправданный подход», - сказал Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства в Государственной Думе .



Мишустин сообщил, что «объёмы дивидендов за 2019 год (вы вчера об этом говорили с Министерством финансов) – пассивные доходы, дивиденды, проценты, роялти, которые вывели за рубеж российские компании, составили 4,3 трлн рублей в целом». «На первом месте топливно-энергетический комплекс. Это примерно 27% всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия. На третьем месте банки. Это примерно, если говорить об общем объёме. Потом ритейл, логистика и другие отрасли», - также сообщил премьер правительства.



Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой» (Конституция Российской Федерации, статья 114, подпункт «а» пункта 1).

Фото: пресс-служба Госдумы