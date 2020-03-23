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Власть     23.03.2020 22:02

Мишустин отправил в отставку главу Роскмонадзора Жарова

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Теги:  Михаил Мишустин  Александр Жаров  Роскомнадзор  отставка 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Сообщается, что Жаров освобожден от должности по собственной просьбе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жаров может перейти на работу в «Газпром-медиа».


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Теги: 
Михаил Мишустин  Александр Жаров  Роскомнадзор  отставка 

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