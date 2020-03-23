23 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.



Сообщается, что Жаров освобожден от должности по собственной просьбе.



Ранее в СМИ появилась информация, что Жаров может перейти на работу в «Газпром-медиа».