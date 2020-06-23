23 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о бесплатном питании для учеников 1-4 классов, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Ранее бесплатным питанием были обеспечены только льготники, теперь же оно будет доступно всем младшеклассникам, независимо от социального статуса.



На обеспечение учеников младших классов бесплатным питанием в 2020 году из бюджета будет выделено около 22 миллиардов рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 миллиарда рублей. При этом, региональные власти могут за счет собственных средств предоставить школьникам дополнительное питание.



В январе 2020 года, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.