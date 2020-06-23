23 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о бесплатном питании для учеников 1-4 классов, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Ранее бесплатным питанием были обеспечены только льготники, теперь же оно будет доступно всем младшеклассникам, независимо от социального статуса.
На обеспечение учеников младших классов бесплатным питанием в 2020 году из бюджета будет выделено около 22 миллиардов рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 миллиарда рублей. При этом, региональные власти могут за счет собственных средств предоставить школьникам дополнительное питание.
В январе 2020 года, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.
10:01 В России Три московских вуза стали лучшими в России по версии Forbes
09:34 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с 4 по 6 июля
09:25 Власть Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учеников 1-4 классов
09:11 Город (Москва и область) Москва с 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений
08:50 Город (Москва и область) Салют в честь 75-летия победы в Москве 24 июня начнется в 23:00
18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы
18:15 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня в полном объеме заработают кафе и рестораны
10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня
08:40 В России Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня
09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования