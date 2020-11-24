Другие материалы
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Власть
24.11.2020, 20:18
Мишустин поручил ФНС, Минздраву и Собянину составить дорожную карту по единому справочнику лекарств
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву РФ и мэру Москвы Сергею Собянину разработать дорожную карту по единому справочник...
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Власть
24.11.2020, 19:03
Песков рассказал, почему Путин до сих пока не привился от коронавируса
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости. По словам Песков...
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Власть
24.11.2020, 16:26
Вакцины от COVID-19 с декабря включат в список жизненно важных лекарств
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖН...