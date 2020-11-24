24 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву РФ и мэру Москвы Сергею Собянину разработать дорожную карту по единому справочнику лекарств, сообщает пресс-служба Правительства РФ.



Дорожная карта должна быть представлена на рассмотрение правительства к 1 декабря. Создание единого структурированного справочника-каталога лекарств позволит отслеживать их наличие на рынке.