Мишустин поручил Минфину до 20 декабря подготовить продление льготной ипотеки на жилье

19 декабря, Mossovetinfo.ru - По предложению Президента России Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Решение принято в конце минувшей недели.



"В короткие сроки предстоит обеспечить выполнение инициативы главы государства по продлению льготной ипотеки по всей России до 1 июля 2024 года по ставке до 8% годовых. Также по поручению Президента расширим доступ к семейной ипотеке под 6% для семей, у которых как минимум два ребёнка младше 18 лет. Для наших новых присоединившихся территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%.



Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в Правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", - сказал Мишустин на заседании Правительства 16 декабря.