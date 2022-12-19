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Власть     19.12.2022 10:41

Мишустин поручил Минфину до 20 декабря подготовить продление льготной ипотеки на жилье

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Теги:  Мишустин  Путин  ипотека  льготы  продление 

19 декабря, Mossovetinfo.ru - По предложению Президента России Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Решение принято в конце минувшей недели.

"В короткие сроки предстоит обеспечить выполнение инициативы главы государства по продлению льготной ипотеки по всей России до 1 июля 2024 года по ставке до 8% годовых. Также по поручению Президента расширим доступ к семейной ипотеке под 6% для семей, у которых как минимум два ребёнка младше 18 лет. Для наших новых присоединившихся территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%.

Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в Правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", - сказал Мишустин на заседании Правительства 16 декабря.

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Теги: 
Мишустин  Путин  ипотека  льготы  продление 

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