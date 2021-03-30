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Власть     30.03.2021 17:11

Мишустин продлил заморозку цен на сахар и масло

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Теги:  Михаил Мишустин  Мишустин  цены  масло  сахар 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение о продлении действия соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими производителями сахара и подсолнечного масла о заморозке цен было подписано 16 декабря 2020 года. Срок действия соглашений истекает в конце первого квартала текущего года.

В период его действия закупочные и розничные цены заморожены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при закупке у производителя и на уровне 110 рублей за литр на полке магазина. Цены на сахар зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм при закупке и на уровне 45 рублей за килограмм в магазинах.

Постановлением соглашение о заморозке цен на сахар продлено до 1 июня 2021 года, о заморозке цен на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

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Теги: 
Михаил Мишустин  Мишустин  цены  масло  сахар 

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