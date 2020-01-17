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Власть     17.01.2020 14:20

Мишустин считает главным сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию.

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Теги:  Михаил Мишустин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ 

17 января. Mossovetinfo.ru – Михаил Мишустин встретился с членами российского правительства, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки, и заявил, что считает главным на сегодняшний момент – сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.

На встрече Мишустин поблагодарил бывших членов правительства за совместную работу и пообещал провести новую встречу после того, как будет объявлен новый состав правительства.

Перед встречей с членами правительства Мишустин провел встречу с бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

В среду, 15 января, после оглашения послания президента России Федеральному собранию, правительство России в полном составе во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку.

В четверг, 16 декабря по предложению президента России Владимира Путина Госдума утвердила новым главой правительства страны Михаила Мишустина. В тот же день был опубликован указ президента о назначении Мишустина.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ 

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