9 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на замещение должностей ряда федеральных министров и нового вице-премьера.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, а также освободил от своих должностей глав Минтранса, Минстроя и Министерства природных ресурсов и экологии.



На пост нового вице-премьера Мишустин выдвинул кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака. Главой Минэнерго Мишустин предложил назначить генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова.



Вместо отправленного в отставку Евгения Дитриха, Министром транспорта Мишустин предложил назначить генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.



На должность Министра природных ресурсов и экологии Мишустин выдвинул кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова. В свою очередь, на замену Козлову в Минфостокразвития выдвинут глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.



На должность главы Минстроя Мишустин выдвинул кандидатуру Ирека Файзуллина, который ранее занимал пост первого заместителя главы Минстроя.