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Власть     09.11.2020 11:49

Мишустин внес в Госдуму кандидатуры министров и вице-премьера

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Теги:  Михаил Мишустин  Госдума  Правительство РФ  кандидатуры  выдвижение 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на замещение должностей ряда федеральных министров и нового вице-премьера.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, а также освободил от своих должностей глав Минтранса, Минстроя и Министерства природных ресурсов и экологии.

На пост нового вице-премьера Мишустин выдвинул кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака. Главой Минэнерго Мишустин предложил назначить генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова.

Вместо отправленного в отставку Евгения Дитриха, Министром транспорта Мишустин предложил назначить генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

На должность Министра природных ресурсов и экологии Мишустин выдвинул кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова. В свою очередь, на замену Козлову в Минфостокразвития выдвинут глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

На должность главы Минстроя Мишустин выдвинул кандидатуру Ирека Файзуллина, который ранее занимал пост первого заместителя главы Минстроя.



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Теги: 
Михаил Мишустин  Госдума  Правительство РФ  кандидатуры  выдвижение 

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