Власть     27.01.2026 10:35

Мониторинг капремонта 6514 школ позволил сэкономить 25% затрат – Госдума, Правительство

27 января — Mossovetinfo.ru — Мониторинг капремонта 6514 школ за период трех лет позволил сэкономить 25% затрат, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече Михаила Мишустина с депутатами фракции в Государственной Думе. Стенограмма встречи опубликована на сайте Правительства России.

«Партия имеет опыт мониторинга. С 2022 года по 2025 год мы (спасибо за поддержку лично Вам, Михаил Владимирович) провели непрерывный контроль за капитальным ремонтом школ. За три года не допустили долгостроев, хищений в 6514 школах. Предметно. Каждый месяц депутаты нашей фракции выезжали в свои регионы и вместе с преподавателями и родителями проверяли. Результат это дало. Кстати, хорошая форма, на неё нужно посмотреть. Она может дать без жёстких мер и затрат дополнительных силовых структур, надзорных органов хороший эффект. Потому что средняя экономия – около 25%. Это достигнуто за счёт того, что нет воровства, что открытые торги и так далее. Кстати, ещё и предпочтение местного производителя при закупке оборудования, что тоже стимулирует», - сказал Васильев.

