Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     31.03.2020 17:48

Мосгордума 1 апреля рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  самоизоляция  штрафы 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуму внесен законопроект об ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников.

Законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля. Предлагается за данное нарушение штрафовать нарушителей на 4 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения или нарушения совершенного с применением транспортного средства – на 5 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, которые позволят организовывать заседания Мосгордумы в режиме видеоконференций.

Ранее о проведении 1 апреля внеочередного заседания Мосгордумы сообщил депутат Михаил Тимонов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  самоизоляция  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:48 Власть Мосгордума 1 апреля рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

17:35 Власть Здоровье Сергея Собянина в порядке - пресс-секретарь мэра

17:19 Общество На Поклонной горе 4 апреля запустят салют в честь освобождения Братиславы

16:48 Общество Денис Проценко, у которого выявлен коронавирус, продолжает руководить больницей в Коммунарке в изоляции

16:31 Власть Путин регулярно проверяется на коронавирус, у него все нормально - Песков

Актуальные материалы

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru