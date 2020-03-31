31 марта. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуму внесен законопроект об ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил журналистам глава столичного парламента Алексей Шапошников.



Законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля. Предлагается за данное нарушение штрафовать нарушителей на 4 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения или нарушения совершенного с применением транспортного средства – на 5 тысяч рублей.



Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, которые позволят организовывать заседания Мосгордумы в режиме видеоконференций.



Ранее о проведении 1 апреля внеочередного заседания Мосгордумы сообщил депутат Михаил Тимонов.