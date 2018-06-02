2 июня. Mossovetifo.ru – Московская городская дума назначила выбора мэра столицы на 9 сентября 2018 года. Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы принято на заседании Мосгордумы в субботу.
Это первое в истории пленарное заседание Мосгордумы, которое проходило в субботу. На нем присутствовали 41 из 44 депутатов.
Согласно закону, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
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