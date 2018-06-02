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Власть     02.06.2018 11:00

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 9 сентября

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Теги:  Мосгордума  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

2 июня. Mossovetifo.ru – Московская городская дума назначила выбора мэра столицы на 9 сентября 2018 года. Постановление о назначении даты выборов мэра Москвы принято на заседании Мосгордумы в субботу.

Это первое в истории пленарное заседание Мосгордумы, которое проходило в субботу. На нем присутствовали 41 из 44 депутатов.

Согласно закону, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.


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Теги: 
Мосгордума  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

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