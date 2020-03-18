18 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 18 марта приняла поправки в городской закон «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка», сообщается на официальном сайте столичного парламента.
Внесенные поправки определяют порядок взаимодействия граждан с полицией и другими правоохранительными органами, указывая при этом, на недопустимость подмены полномочий полиции. Также поправки закрепляют в законе, что порядок поощрения москвичей, принимающих активное участие в охране общественного порядка, определяется подзаконными актами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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