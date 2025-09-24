 
Актуальные темы: переговоры
Власть     16.10.2025 12:28

Мособлдума поддержала обращение о присвоении Королеву звания «Город трудовой доблести»

Теги:  Королев  Московская область  звание  Город трудовой доблести  Мособлдума 

16 октября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума в ходе заседания рассмотрела и поддержала обращение к президенту РФ о присвоении Королеву почетного звания «Город трудовой доблести», - сообщила пресс-служба Мосгордумы.

Инициаторами присвоения городу данного звания выступили ветераны городского округа – предложение поддержали глава города Игорь Трифонов и местные депутаты. Ходатайство о присвоении звания Мособлдума совместно с правительством региона направит президенту РФ, – отмечается в сообщении.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации.

Напомним, что в настоящее время три города Подмосковья – Подольск, Коломна и Ступино удостоены звания «Город трудовой доблести».

Федеральным законом от 01.03.2020 №41-ФЗ в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов установлены правовые основы присвоения городам Российской Федерации почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Королев  Московская область  звание  Город трудовой доблести  Мособлдума 

