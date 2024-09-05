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Власть
26.09.2024, 09:43
МВД: Не говорящим по-русски иностранцам с сертификатами будет отказано в получении гражданства РФ
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертиф...
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Власть
11.09.2024, 20:28
Из Госдумы в Верховный суд и правительство направлена итоговая редакция проектов о борьбе с нелегальной миграцией
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный суд и прав...
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Власть
05.09.2024, 12:53
Госдума может ужесточить закон об иноагентах в осеннюю сессию
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Госдума может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию и исключить возможн...