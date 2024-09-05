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Власть     26.09.2024 09:43

МВД: Не говорящим по-русски иностранцам с сертификатами будет отказано в получении гражданства РФ

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Теги:  Россия  гражданство  МВД  русский язык  иностранцы  мигранты 

26 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства России будет отказано, сообщается на официальном Telegram-канале МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«При обращении за получением в Российской Федерации миграционных статусов и приеме в гражданство нашей страны иностранные граждане обязаны подтвердить владение русским языком.

Территориальными органами МВД России при рассмотрении таких обращений периодически выявляются иностранцы, которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты.

За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов», – отмечается в сообщении МВД.
Также отмечается, что МВД России проводит работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов., соответствующая информация направляется в Рособрнадзор.

11 сентября ИА МОССОВЕТ сообщало, что Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов о борьбе с нелегальной миграцией. После получения заключительных официальных отзывов планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Госдуму.

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Теги: 
Россия  гражданство  МВД  русский язык  иностранцы  мигранты 

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