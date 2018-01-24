Другие материалы
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Власть
25.01.2018, 21:19
На 90 дней приостановлена работа хостела «Арка отель» на ул. Краснопрудной
25 января. Mossovetinfo.ru - Помещения хостела, который функционирует на 2-ом этаже жилого дома №26/1 на Краснопрудной улице и занимает 19 комнат площадью 261,2 кв.м и не имеет изолированного входа от...
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Власть
24.01.2018, 19:06
Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
24 января. Mossovetinfo.ru - Николая Губенко в среду возглавил фракцию КПРФ в Мосговской городской Думе, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем микроблоге @shaposhnikov_av в twitte...
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Власть
24.01.2018, 11:21
ДТП с участием автобуса в центре Москвы: пострадали три человека
24 января. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса в центре столицы. Об этом сообщает АГН «Москва». ДТП произошло на улице Солянка: столкнулись ...