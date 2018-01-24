На 90 дней приостановлена работа хостела «Арка отель» на ул. Краснопрудной

25 января. Mossovetinfo.ru - Помещения хостела, который функционирует на 2-ом этаже жилого дома №26/1 на Краснопрудной улице и занимает 19 комнат площадью 261,2 кв.м и не имеет изолированного входа от жилой части здания, были опечатаны 25.01.2018 приставами на 90 дней, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по г. Москве.



«25.01.2018 сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве в присутствии специалистов Управления Роспотребнадзора по г. Москве помещения хостела были опечатаны. Устранение нарушений требований санитарного законодательства при размещении хостела в жилом доме находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве», - отмечается в сообщении.



Ранее, по обращениям жителей дома, Роспотребнадзор осуществил проверку, выдал предписание, а 28.12.2017 Мещанский районный суд, «с учетом факта угрозы для здоровья граждан суд постановил признать юридическое лицо ООО «А-Менеджмент» виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности хостела «Арка-отель» по адресу: ул. Краснопрудная, 26/1 сроком на 90 суток».



Действующими правилами, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.