15 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России провело первое совещание в новом правительственном комплексе на территории «Москва-Сити» сообщается на официальном сайте Кабмина.
Новый правительственный комплекс расположился в 42-этажной башне многофункционального комплекса «IQ-квартал». Общая площадь помещений, которые займут правительственные организации составит 69 тысяч квадратных метров, в то время как сейчас эти правительственные ведомства занимают площадь в 160 тысяч квадратных метров в различных зданиях Москвы. В новом комплексе разместились различные ведомства, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи (всего около 5 тысяч сотрудников).
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, создание подобного комплекса позволит улучшить коммуникации между ведомствами, увеличить открытость и доступность власти для граждан, а также сэкономить бюджетные средства за счет сокращения расходов на содержание и охрану правительственных зданий.
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