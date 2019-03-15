15 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России провело первое совещание в новом правительственном комплексе на территории «Москва-Сити» сообщается на официальном сайте Кабмина.



Новый правительственный комплекс расположился в 42-этажной башне многофункционального комплекса «IQ-квартал». Общая площадь помещений, которые займут правительственные организации составит 69 тысяч квадратных метров, в то время как сейчас эти правительственные ведомства занимают площадь в 160 тысяч квадратных метров в различных зданиях Москвы. В новом комплексе разместились различные ведомства, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи (всего около 5 тысяч сотрудников).



По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, создание подобного комплекса позволит улучшить коммуникации между ведомствами, увеличить открытость и доступность власти для граждан, а также сэкономить бюджетные средства за счет сокращения расходов на содержание и охрану правительственных зданий.