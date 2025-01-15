Небольшое окно возможностей для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа существует — замглавы МИД России

22 января — Mossovetinfo.ru — Небольшое окно возможностей для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа существует, — вероятность договоренностей с Вашингтоном оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН), сообщает ТАСС.



«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей», — сказал замглавы МИД РФ.



По его словам, «важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с США, как максимизировать возможности и минимизировать риски».



По словам замглавы МИД России, ситуация в Соединенных Штатах в настоящий момент «беспрецедентная». предстоящий период в российско-американских и международных отношениях «будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости».



Накануне Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу задачу завершить войну на Украине за 100 дней, пишет The Wall Street Journal.



Келлог столкнется с «практически невыполнимой задачей», поскольку ему предстоит найти вариант сделки, приемлемый для обеих сторон, пишет Der Spiegel.



По словам главы МИД России Лаврова, сказанным в конце декабря 2024 года в интервью российским и зарубежным СМИ, заявления Кита Келлога, назначенного Дональдом Трампом спецпосланником по Украине, свидетельствуют, что «ему еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже». Господин Келлог накануне назвал Минские соглашения провалившейся попыткой урегулирования конфликта России и Украины. «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета безопасности ООН, которое растоптали»,— заявил Сергей Лавров.



Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января, — сообщил Reuters 7 января.



После инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным. Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, сообщил 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.