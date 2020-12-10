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Власть     10.12.2020 18:31

Нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты должны быть готовы к утру 14 декабря - Мишустин

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  продукты  рост цен  поручения 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к утру понедельника, 14 декабря, подготовить нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты, сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично», - заявил Мишустин.

В среду, 9 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что принимать меры по сдерживанию цен на продукты будет только правительство и использоваться будут только рыночные метод.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  продукты  рост цен  поручения 

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