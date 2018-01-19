Новый председатель Арбитражного суда Московской области Вячеслав Викторович Кресс – справка

19 января. Mossovetinfo.ru – 15 января 2018 состоялось общее собрание судей, на котором заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Олег Михайлович Свириденко официально представил председателя суда Вячеслава Викторовича Кресса, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 1, информирует Арбитражный суд Московской области.



Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 1 «О назначении судей федеральных судов» опубликован на портале правовой информации 04.01.2018 г. Номер опубликования: 0001201801040014.



Пост председателя АС Московской области освободился в апреле 2017 года в связи с назначением председателя суда Александра Евстифеева исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. На вакантное место претендовали заместитель председателя АС города Москвы Андрей Бондарь и председатель АС Дальневосточного округа (с 2013 года) - Вячеслав Кресс.



Рассмотрение заявлений А. Бондаря и В.Кресса о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Московской области, по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 26 апреля 2017 было назначено на 21 сентября 2017 года. В последующем Андрей Бондарь свое заявление отозвал и ВС, в рамках соответствующих процедур, поддержал кандидатуру В.Кресса, а Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала к назначению.



Биографическая справка : Вячеслав Викторович Кресс - председатель Арбитражного суда Московской области.



Родился 1 февраля 1974 года в селе Корнилово Томского района Томской области.



В 1996 году с отличием окончил юридический институт ТГУ по специальности «юриспруденция». В марте 2000 года присвоена ученая степень кандидата юридических наук.



Судейскую карьеру начинал в Томске в Коммерческом банке в должности юриста, а затем начальника юридического отдела.

С февраля 2000 года работал в должности начальника отдела обобщения судебной практики в Арбитражном суде Томской области.

Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2002 года №307 назначен на должность судьи Арбитражного суда Томской области.

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2007 года № 1390 назначен на должность заместителя председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2013 года №169 назначен на должность председателя Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа.

Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 1 назначен на должность председателя Арбитражного суда Московской области.



Имеет первый квалификационный класс судьи.



Награжден государственными наградами.

