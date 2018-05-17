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Власть     18.05.2018, 15:18

Новый состав правительства РФ

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  Правительство 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин одобрил новый состав российского правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на официальном сайте Кремля.

Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, который будет отвечать за финансово-экономический блок. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова (социальный блок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе) и Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).

Сохранили свои посты глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и министр энергетики Александр Новак.

В состав правительства также войдут:

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Евгений Зиничев,

Министр науки и высшего образования – Михаил Котюков,

Министр природных ресурсов – Дмитрий Кобылкин,

Министр просвещения – Ольга Васильева,

Министр по развитию Дальнего Востока – Александр Козлов,

Министр по делам Северного Кавказа – Сергей Чеботарёв,

Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев,

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Владимир Якушев,

Министр транспорта – Евгений Дитрих,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Константин Носков.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  Правительство 

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