18 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин одобрил новый состав российского правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на официальном сайте Кремля.



Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, который будет отвечать за финансово-экономический блок. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова (социальный блок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе) и Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).



Сохранили свои посты глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и министр энергетики Александр Новак.



В состав правительства также войдут:





Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Евгений Зиничев,

Министр науки и высшего образования – Михаил Котюков,



Министр природных ресурсов – Дмитрий Кобылкин,



Министр просвещения – Ольга Васильева,



Министр по развитию Дальнего Востока – Александр Козлов,



Министр по делам Северного Кавказа – Сергей Чеботарёв,



Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев,



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Владимир Якушев,



Министр транспорта – Евгений Дитрих,



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Константин Носков.