Оформить регистрацию по месту жительства с июля 2022 года можно будет онлайн

19 мая. Mossovetinfo.ru — Оформить регистрацию по месту жительства или временной регистрации с 1 июля 2022 года можно будет онлайн через портал госуслуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Подать заявление можно будет в любой орган учета в пределах городского округа, а в городах федерального значения - в любое профильное подразделение на его территории.



Посетить орган учета нужно будет только один раз, чтобы поставить отметку в паспорте. Если же речь идет о временной регистрации, то орган учета посещать будет не нужно, свидетельство о регистрации пришлют заявителю по почте.