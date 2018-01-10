Оформление выплат на первого и второго ребенка можно сделать в центрах госуслуг Москвы

10 января. Mossovetinfo.ru - Оформление выплат на первого и второго ребенка можно С 9 января 2018 года можно осуществить во всех центрах госуслуг Москвы, сообщили ИА «Моссовет» пресс-службе центров госуслуг Москвы.



«Право на получение новой выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума (в 2018 году эта сумма составляет 28 113 руб.)», - отметил сотрудник пресс-центра.



«В любом центре госуслуг Москвы специалисты проконсультируют родителей и сориентируют по порядку приема документов, необходимых для получения выплаты», - подчеркнул сотрудник пресс-центров госуслуг.



Центры госуслуг открыты во всех районах столицы.