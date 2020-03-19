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Власть     19.03.2020 09:52

Ограничительные меры из-за коронавируса в России при необходимости будут усилены - власти

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Теги:  коронавирус  правительство РФ  меры 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, предпринятые в России в связи с распространением коронавируса, при необходимости могут быть усилены, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

В сообщении указано, что первоочередной задачей является замедление распространения инфекции, недопущение резкого роста числа заболевших, а также защита группы риска – прежде всего пожилых людей.

В связи с этим был усилен санитарно-карантинный контроль на границах, прекращено авиасообщение с рядом стран с целью предотвратить завоз на территорию страны нового коронавируса из-за рубежа. Также предприняты меры по выявлению и диагностике случаев заболевания коронавирусом в России и профилактике распространения коронавируса. Помимо этого, предприняты все необходимые меры по оказанию медицинской помощи заболевшим.

Ранее сообщалось, что с 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. В Москве, где выявлено наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом, указом мэра введены дополнительные ограничения, а работодателей призвали перевести часть сотрудников на удаленную работу.


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Теги: 
коронавирус  правительство РФ  меры 

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