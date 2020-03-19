19 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, предпринятые в России в связи с распространением коронавируса, при необходимости могут быть усилены, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.



В сообщении указано, что первоочередной задачей является замедление распространения инфекции, недопущение резкого роста числа заболевших, а также защита группы риска – прежде всего пожилых людей.



В связи с этим был усилен санитарно-карантинный контроль на границах, прекращено авиасообщение с рядом стран с целью предотвратить завоз на территорию страны нового коронавируса из-за рубежа. Также предприняты меры по выявлению и диагностике случаев заболевания коронавирусом в России и профилактике распространения коронавируса. Помимо этого, предприняты все необходимые меры по оказанию медицинской помощи заболевшим.



Ранее сообщалось, что с 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. В Москве, где выявлено наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом, указом мэра введены дополнительные ограничения, а работодателей призвали перевести часть сотрудников на удаленную работу.