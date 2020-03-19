19 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, предпринятые в России в связи с распространением коронавируса, при необходимости могут быть усилены, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.
В сообщении указано, что первоочередной задачей является замедление распространения инфекции, недопущение резкого роста числа заболевших, а также защита группы риска – прежде всего пожилых людей.
В связи с этим был усилен санитарно-карантинный контроль на границах, прекращено авиасообщение с рядом стран с целью предотвратить завоз на территорию страны нового коронавируса из-за рубежа. Также предприняты меры по выявлению и диагностике случаев заболевания коронавирусом в России и профилактике распространения коронавируса. Помимо этого, предприняты все необходимые меры по оказанию медицинской помощи заболевшим.
Ранее сообщалось, что с 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. В Москве, где выявлено наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом, указом мэра введены дополнительные ограничения, а работодателей призвали перевести часть сотрудников на удаленную работу.
09:52 Власть Ограничительные меры из-за коронавируса в России при необходимости будут усилены - власти
09:19 В России Более 22 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
09:04 Другое Российский рубль вышел на второе место по волатильности
08:53 В России Власти опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве
08:34 Город (Москва и область) Пожилым людям рекомендуют оставаться дома из-за коронавируса
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса