Другие материалы
-
Власть
23.03.2025, 09:23
Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России
23 марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание Правительст...
-
Власть
19.02.2025, 11:42
Путин поручил выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно потерявшим имущество в Курской области
19 февраля— Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч руб...
-
Власть
07.02.2025, 20:42
Принята отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина
7 февраля — Mossovetinfo.ru — 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому принял отст...