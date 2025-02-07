Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России

23 марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества и поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества. Об этом сообщает официальный сайт Правительство России.



«Задача правкомиссии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», – сказал Дмитрий Патрушев.



На заседание Правительственной комиссии «были, в частности, рассмотрены вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твёрдых коммунальных отходов и водоснабжения».



Также обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.



Также сообщается, что в рамках решений, принятых на комиссии, Росреестр ускорит работу по упрощению процедур оформления прав на общее имущество в СНТ.