 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     23.03.2025 09:23

Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство России  Патрушев  ведомства  правительственная комиссия  садоводство  огородничество 

23 марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества и поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества. Об этом сообщает официальный сайт Правительство России.

«Задача правкомиссии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», – сказал Дмитрий Патрушев.

На заседание Правительственной комиссии «были, в частности, рассмотрены вопросы льготных тарифов на электроэнергию, вывоза твёрдых коммунальных отходов и водоснабжения».

Также обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.

Также сообщается, что в рамках решений, принятых на комиссии, Росреестр ускорит работу по упрощению процедур оформления прав на общее имущество в СНТ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство России  Патрушев  ведомства  правительственная комиссия  садоводство  огородничество 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:23 Власть Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России

13:19 В мире ВСУ за сутки потеряли свыше 1380 военных — Минобороны РФ

07:40 Общество Год назад в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, погибли более 140 человек

07:16 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта

13:51 В мире МО РФ: Подрыв станции «Суджа» - провокация ВСУ для дискредитации инициатив Трампа

Актуальные материалы

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru