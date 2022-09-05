Органы власти обязали вести аккаунты в соцсетях

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Органы власти обязали вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Аккаунты в соцсетях должны будут создать государственные органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, а также суды.



В аккаунтах будут публиковаться актуальные контактные данные, отчеты о проводимых мероприятиях, а также комментарии по актуальным вопросам.