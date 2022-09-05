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Власть     05.09.2022 18:19

Органы власти обязали вести аккаунты в соцсетях

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Теги:  Правительство РФ  соцсети 

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Органы власти обязали вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Аккаунты в соцсетях должны будут создать государственные органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, а также суды.

В аккаунтах будут публиковаться актуальные контактные данные, отчеты о проводимых мероприятиях, а также комментарии по актуальным вопросам.

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Теги: 
Правительство РФ  соцсети 

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