Отчетность компаний о выбросах загрязняющих веществ предлагает уточнить Правительство

30 июля. Mossovetinfo.ru - Правительство России внесло в Госдуму законопроект об уточнении правил отчетности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Текст законопроекта О внесении изменений в статьи 15 и 25 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» размещен в электронной базе Госдумы в среду.



В Пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая редакция законопроекта вызывает обращения от граждан и организаций, а также от органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросу в какой форме и в какие органы должна предоставляться для объектов III категории отчетность о выбросах.



Законопроектом предлагается в целях обеспечения однозначного понимания законопроектом предлагается исключить из пункта 11 статьи 15 Закона № 96-ФЗ положение о представлении отчетности по выбросам для объектов III категории, одновременно дополнив указанную статью пунктом 12, определяющим, что для объектов I, II и III категорий представляется отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.