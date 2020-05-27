27 мая. Mossovetinfo.ru – Рестораны и парикмахерские в Москве пока открывать рано. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайта.



«Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы», - написал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что также, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.