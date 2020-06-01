1 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова на рабочем совещании с участием президента Владимира Путина рассказала, как будет проходить голосование по изменениям в Конституцию. Оно назначено на 1 июля.
По словам главы ЦИК, для удобства людей предусмотрены разные формы голосования, но при тотальном общественном контроле. При всех видах голосования должны присутствовать наблюдатели и представители СМИ, чтобы обеспечить открытость и прозрачность голосования. Уже подписано соглашение с Общественной палатой России, которая формирует корпус наблюдателей.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, порядок проведения голосования будет максимально изменен для соблюдения принципа бесконтактности. Голосование предлагается проводить как в помещениях, так и вне их, на мобильных избирательных участках, например во дворах школ или на придомовых территориях.
Всем участникам голосования, членам избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ предлагается обеспечить средствами индивидуальной защиты и даже одноразовыми ручками.
Перед началом голосования предлагается провести тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус.
Расширяются возможности голосования на дому. Помимо маломобильных граждан и пожилых людей, проголосовать дома смогут также граждане, которые хотят принять участие в голосовании, но не могут оставить родственника дома одного. При этом, ни наблюдатели, ни члены избирательной комиссии, не будут заходить в квартиры граждан, однако все требования по идентификации личности голосующих будут соблюдены.
Помимо основного дня голосования, предлагается проводить досрочное голосование в течение 6 дней до этой даты. Это позволит избежать скопления людей на избирательных участках и минимизировать возможность заражения коронавирусом.
Решено полностью отказаться от голосования по почте, так как его применение в ряде стран всегда сопровождается сканадалами.
Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом, оно было перенесено на неопределенный срок.
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