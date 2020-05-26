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Власть     26.05.2020 15:03

Парад Победы пройдет 24 июня - Путин

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Теги:  парад  Парад Победы  Владимир Путин  Путин  День Победы 

26 мая. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы. Он состоится 24 июня.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей», - сказал Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. 

Кроме того, Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля.

В середине апреля Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса.

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Карта места

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Теги: 
парад  Парад Победы  Владимир Путин  Путин  День Победы 

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