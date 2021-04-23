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Власть     23.04.2021 09:56

Переговоры Путина и Лукашенко длились четыре часа

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Россия  Белоруссия  переговоры 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве в четверг, 22 апреля, они продлились 4 часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в ходе переговоров президенты обсудили экономическое взаимодействие двух стран, сотрудничество в области энергетики, медицины и в сфере высоких технологий. При этом, российский президент в ходе переговоров контактировал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и членами правительства.

Также президенты обсудили международную повестку, в частности, президент России ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Россия  Белоруссия  переговоры 

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