15 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ближайшие два дня отменил брифинги для прессы в связи с подготовкой к пресс-конференции Владимира Путина, сообщает РИА Новости.



Брифинги Пескова проходят в формате конференц-коллов в будние дни.



Традиционная пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пресс-конференция в этом году пройдет в режиме видеоконференции.