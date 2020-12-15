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Власть     15.12.2020 16:03

Песков на два дня отменил брифинги для прессы из-за подготовки к пресс-конференции Путина

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Теги:  Дмитрий Песков  пресс-конференция Владимира Путина  брифинги  отмена 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ближайшие два дня отменил брифинги для прессы в связи с подготовкой к пресс-конференции Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Брифинги Пескова проходят в формате конференц-коллов в будние дни.

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пресс-конференция в этом году пройдет в режиме видеоконференции.


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Теги: 
Дмитрий Песков  пресс-конференция Владимира Путина  брифинги  отмена 

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