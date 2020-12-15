15 декабря. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ближайшие два дня отменил брифинги для прессы в связи с подготовкой к пресс-конференции Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Брифинги Пескова проходят в формате конференц-коллов в будние дни.
Традиционная пресс-конференция Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пресс-конференция в этом году пройдет в режиме видеоконференции.
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