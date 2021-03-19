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Власть     19.03.2021 13:21

Песков: не учитывать слова Байдена, говоря об отношениях России и США, нельзя

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  Дмитрий Песков  Россия  США 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Россия хочет продолжать отношения с США в интересах всего мира, однако не может не учитывать слова Байдена, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что касается РФ, президент чётко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами. Потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, ждет ли мир новая «холодная война», Песков заявил, что Россия всегда рассчитывает на лучшее, но готова к худшему.

Байден, в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки позднее отказалась отвечать на вопрос, были ли эти слова Байдена метафорой.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими» и заявил, что они являются свидетельством того, что Байден не намерен налаживать российско-американские отношения.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья, а также вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается - тот так и называется».

При этом, Путин предложил провести открытую беседу с Байденом в ближайшее время. Однако в американской администрации отказались от этого предложения, заявив, что в ближайшее время Байден занят

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  Дмитрий Песков  Россия  США 

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