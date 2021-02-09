 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Власть     09.02.2021 17:07

Песков: в кошки-мышки ни с кем играть не будем

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  оппозиция  акции  ответственность 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планируемую акцию оппозиции, в рамках которой людям предлагают выйти во дворы и зажечь фонарики мобильных телефонов, сообщает ТАСС.

Песков затруднился ответить на вопрос, будет ли это расцениваться как призыв к участию в несанкционированной акции, однако заявил, что в случае нарушений виновных привлекут к ответственности.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности» - заявил Песков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  оппозиция  акции  ответственность 

Возврат к списку

Лента новостей

17:07 Власть Песков: в кошки-мышки ни с кем играть не будем

16:14 Происшествия В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан участник акции 23 января

15:14 Общество Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра»

14:12 В мире В ВОЗ прокомментировали возможность передачи коронавируса от летучей мыши к человеку

13:49 Общество Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве 12-14 февраля

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru