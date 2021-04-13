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Власть     13.04.2021 15:30

Песков опроверг информацию о подготовке послания президента в «секретном бункере»

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Двмиитрий Песков  послание  послание президента 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин работает над своим посланием Федеральному собранию в «секретном бункере».

Ранее сообщение о том, что послание готовится в строжайшей тайне в высокотехнологичном «секретном бункере», который расположен на другом берегу Москвы-реки от здания российского правительства, опубликовало агентство Bloomberg.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, и в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также напомнил, что напротив здания правительства РФ на другом берегу Москвы-реки находится здание гостиницы «Украина». В нем расположен в том числе координационный центр правительства, который находится в конференц-зале. Он не является секретным, его постоянно посещают как члены правительства, так и депутаты, представители бизнеса и эксперты.

Оглашение послания к Федеральному собранию состоится 21 апреля. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента Федеральному собранию станет «посланием нового времени» и сформулирует новую систему координат.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Двмиитрий Песков  послание  послание президента 

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