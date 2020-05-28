28 мая. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что часть россиян отрицает опасность коронавируса.



«Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. Хочется пожелать более ответственного отношения к информации. Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», - приводит слова Пескова РБК.



Ранее появилась информация о том, что почти 23,2% россиян считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% уверены, что опасность коронавируса преувеличивают.