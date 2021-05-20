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Власть     20.05.2021 09:02

Песков прокомментировал слова Медведева об обязательной вакцинации от коронавируса

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Теги:  Дмитрий Песков  Дмитрий Медведев  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Дмитрия Медведева о том, что вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред Госсовета Дмитрий Медведев заявил, что сейчас вакцинация добровольная, однако для защиты подавляющего большинства ее могут сделать обязательной. При этом, Медведев отметил, что в такой ситуации юристы должны будут «дать свои ответы», так как по закону нельзя обязать граждан прививаться.

По словам Пескова, в Кремле не прорабатывается вопрос об обязательности вакцинации от коронавируса, и о соответствующих изменениях в законодательстве.

Действующее законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. А наказание за отказ от вакцинации возможно только в том случае, если будет доказано, что это привело к ущербу для здоровья других граждан.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что в России привились от коронавируса 21,5 миллиона человек. В то же время, ранее специалисты заявляли, что для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60-70% населения страны.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Дмитрий Медведев  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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