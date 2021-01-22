Песков рассказал о цели расследования про «дворец Путина»

25 января. Mossovetinfo.ru – Так называемое «расследование» про якобы «дворец Путина» в Геленджике имеет своей целью раскачку ситуации, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», - заявил Песков.



Песков также заявил, что возможно такой объект действительно построен под Геленджиком, однако к Путину он не имеет никакого отношения, у него другие собственники. И если бизнесмены действую в рамках закона, то они имеют право владеть любыми объектами. Однако президент тут не при чем.