Другие материалы
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Власть
25.01.2021, 10:51
Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января
25 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» дал оценку количеству участников несанкционированных акций в России 23 января. По слов...
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Власть
25.01.2021, 09:55
Песков рассказал о цели расследования про «дворец Путина»
25 января. Mossovetinfo.ru – Так называемое «расследование» про якобы «дворец Путина» в Геленджике имеет своей целью раскачку ситуации, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского...
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Власть
22.01.2021, 15:14
Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов
22 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов, проект подразумевает внесение изменений в Жилищный кодекс, направленных на установление правового стату...