24 ноября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, президент пока не привился от COVID-19, потому что в стране еще не началась массовая вакцинация. Принимать же участие в вакцинации в качестве добровольца Путин не может, по словам Пескова «это невозможно».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году.
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