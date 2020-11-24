24 ноября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.



По словам Пескова, президент пока не привился от COVID-19, потому что в стране еще не началась массовая вакцинация. Принимать же участие в вакцинации в качестве добровольца Путин не может, по словам Пескова «это невозможно».



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году.