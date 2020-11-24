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Власть     24.11.2020 19:03

Песков рассказал, почему Путин до сих пока не привился от коронавируса

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Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  коронавирус  прививки  вакцинация. 

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, президент пока не привился от COVID-19, потому что в стране еще не началась массовая вакцинация. Принимать же участие в вакцинации в качестве добровольца Путин не может, по словам Пескова «это невозможно».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в 2021 году.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  коронавирус  прививки  вакцинация. 

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