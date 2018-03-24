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Власть     24.03.2018 20:01

Песков: Россия испытывает дискомфорт в связи с непредсказуемостью ЕС из-за «дела Скрипаля»

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Теги:  Россия  Песков  Скрипаль  Великобритания  дипломаты 

24 марта. Mossovetinfo.ru - Россия испытывает дискомфорт из-за непредсказуемости и агрессивности, которые выражают страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов, в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе»,— приводит «РИА Новости» выдержку из интервью Пескова телеканалу «Мир».

Между тем влиятельные и авторитетные СМИ Великобритании и США сообщают о намерении высылать с ближайшего понедельника дипломатов России из 20 стран Европы и из США.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта Великобритании и сейчас - в коме. Британские власти возложили на Россию ответственность за отравление, за химическую атаку и нападение.

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Теги: 
Россия  Песков  Скрипаль  Великобритания  дипломаты 

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