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Власть     05.10.2021 13:46

Песков сообщил, что в Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам

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Теги:  Песков  Дмитрий Песков  интернет  сбой  Кремль 

5 октября. Mossovetinfo.ru – В Кремле не используют мессенджеры для общения по общим вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедший в понедельник сбой в работе соцсетей и мессенджеров.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается», - приводит слова Пескова ТАСС.

В связи с этим, произошедший в понедельник масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, по словам Пескова никак не сказался на работе Кремля.

Сбой в работе соцсетей и мессенджеров продлился в понедельник около 7 часов. Также пользователи сообщали, что помимо Facebook, Instagram и WhatsApp, проблемы отмечались у ряда других ресурсов и сервисов.

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Теги: 
Песков  Дмитрий Песков  интернет  сбой  Кремль 

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