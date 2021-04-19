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Власть     19.04.2021 13:47

Песков сообщил, кто будет присутствовать на оглашении послания президента

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  послание президента 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что будет присутствовать на оглашении послания президента Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, на оглашении послания будут присутствовать депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также губернаторы регионов.

Оглашение послания к Федеральному собранию состоится 21 апреля. Ранее стало известно, что оглашение послания пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  послание президента 

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