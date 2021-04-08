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Власть     08.04.2021 14:49

Песков заявил о нехватке мигрантов для реализации «амбициозных планов» России

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  мигранты 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — В связи с пандемией коронавируса за последний год количество мигрантов в России резко сократилось, однако для реализации различных проектов мигранты в России необходимы, заявил персс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов» - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в первую очередь речь идет о проектах в области строительства, потому что России необходимо строить намного больше, чем она строит сейчас, а для этого нужны рабочие руки. Кроме того, труд мигрантов востребован в сельском хозяйстве.

При этом, Песков отказался комментировать сообщения о результатах социологических исследований, согласно которым, россияне стали хуже относится к мигрантам. Песков заявил, что он не знаком с материалами таких исследований, поэтому не может их комментировать.

Ранее эксперты назвали проблемы мигрантов одной из основных угроз развитию Москвы в настоящий момент.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  мигранты 

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