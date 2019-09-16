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Власть     16.09.2019 17:01

Политическую реформу в Москве будет инициировать в МГД фракция «Яблоко»

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Теги:  Яблоко  партия Яблоко  Мосгордума  МГД  выборы 

16 сентября, Mossovetinfo.ru - Фракция «Яблоко» в Московской городской Думе выступит с инициативой о проведении политической реформы в Москве и предложит увеличить состав Мосгордумы с 45 депутатов до 110 депутатов.

Половину депутатов предлагается избирать по партийным спискам. Также будут внесены предложения о дополнительных полномочиях представительного органа столицы.

«У Мосгордумы должны быть реальные, а не формальные полномочия», - сказал в понедельник на пресс-конференции депутат 7-го созыва Максим Круглов.

В пресс-конференции на тему: «Итоги выборов и план работы фракции "Яблоко" в Московской городской Думе» приняли участие все четверо избранных депутатами членов партии:

- Дарья Беседина (архитектор);

- Евгений Бунимович Евгений (заслуженный учитель России, член Федерального политического комитета партии);

- Максим Круглов (эксперт Центра антикоррупционной политики партии);

- Сергей Митрохин (руководитель Центра правовой помощи «Столица», член Федерального политкомитета партии).

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции» и обратить внимание на те изменения, которые происходят в городе.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы VIIсозыва примут присягу во вторник, 17 сентября.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

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Карта места

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Теги: 
Яблоко  партия Яблоко  Мосгордума  МГД  выборы 

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