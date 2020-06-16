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Власть     16.06.2020 10:17

Правительство автоматически продлило на год разрешения таксистов и ряд других документов

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Теги:  Правительство РФ  лицензии  аккредитации  продление 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство России автоматически пролонгировало на 12 месяцев ряд разрешений и лицензий, соответствующее постановление Кабмина подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Срок действия продлеваемых документов истекал в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. В частности, продлевается на год срок действия разрешений на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов, а также на заключения об учебно-материальной базе автошкол.

Кроме того, срок действия заключений государственной экологической экспертизы продлен до 31 декабря 2021 года.

До 1 марта продлевается срок действия аккредитаций организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Маленькие гостиницы с количеством номеров 15 и меньше, могут работать до 1 января 2022 года без свидетельства о присвоении категории.

Ранее правительство пролонгировало срок действия лицензий и аккредитаций в сферах строительства, фармацевтики, услуг связи и телекоммуникаций, а также медработников и организаций транспортной безопасности.


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Теги: 
Правительство РФ  лицензии  аккредитации  продление 

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