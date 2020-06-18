18 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство России не рассматривает вопрос введения в стране повышенного налога НДФЛ для граждан с высокими доходами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Бориса Белякова.



По словам Белякова, «эта идея не обсуждается».



Ранее Forbes со ссылкой на источники в правительстве и Госдуме сообщил, что в правительстве рассматривают вариант повышения НДФЛ с 13 до 15% для лиц с высокими доходами от 2 до 3 миллионов рублей в год.