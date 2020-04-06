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Власть     06.04.2020 13:47

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

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Теги:  Правительство РФ  торговля  медицинские маски  ограничения 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России ввело ограничения на розничную и оптовую торговлю рядом медицинских изделий, соответствующее постановление опубликовано на официальногм сайте кабмина.

В список вошли медицинские маски, фильтрующие респираторы, медицинские перчатки, защитные костюмы для медиков, марля.

Согласно постановлению, цена на эти медицинские изделия не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж. При этом, торговлю фильтрующими респираторами, защитными перчатками и медицинскими масками могут осуществлять только фармацевтические компании.


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Теги: 
Правительство РФ  торговля  медицинские маски  ограничения 

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